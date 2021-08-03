Деревянный крест и фото в целлофане: как выглядит могила Ланового спустя полгода после его смерти

Могила актера Василия Ланового спустя полгода после его смерти буквально усыпана живыми цветами. Поклонники его творчества приносят на погост целые корзины. У деревянного креста можно заметить две фотографии актера, причем один из снимков в целлофане.

Надо заметить, что участок и могильный холм находятся в отличном состоянии. Видно, что за погостом регулярно ухаживают. На одной стороне, к примеру, кто-то высадил кусты. Букеты от благодарных поклонников стоят на другой стороне.

Напомним, что Василий Лановой запомнился многим поклонникам по легендарному советскому фильму «Офицеры». В нем он сыграл роль Ивана Варравы, сообщает «Комсомольская правда».

Актер ушел из жизни 28 января нынешнего года. Он был похоронен с воинскими почестями на Новодевичьем кладбище. Проститься с ним пришло несколько сотен человек. Перед смертью он произнес своей жене актрисе Ирине Купченко фразу «От героев былых времен».

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