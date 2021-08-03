Находилась в положении стоя, руки были в раковине: вскрылись новые подробности смерти Цывиной

Актриса Ирина Цывина ушла из жизни чуть больше двух лет назад.

Сын актрисы Ирины Цывиной, Евгений Благонравов, во время опроса в полиции сообщил новые подробности смерти своей матери. Напомним, что именно он первым обнаружил родительницу мертвой в ее квартире.

«Когда Благонравов Е.А. зашел на кухню, то увидел маму в положении стоя. Ее руки были в раковине, голова наклонена вниз. Обнаружив маму в таком положении, он прикоснулся к ней и понял, что она холодная», — говорится, в частности, в опросе сына актрисы.

В опросе Благонравова также сказано, что на трупе были телесные повреждения. К примеру, ушибленная рана затылочной части справа. Ссадина на уровне верхнего края правой глазницы и у правого предплечья. Кроме того, у Цывиной был перелом ребра по лопаточной линии.

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Дочь Цывиной, Зиновия Пусеп, считает, что к смерти ее матери могут быть причастны посторонние люди. Она хочет установить правду и рассчитывает, что виновные понесут заслуженное наказание. Как отметила наследница, она хочет, чтобы было проведено новое расследование, сообщает «Комсомольская правда».

Ранее Зиновия Пусеп обращалась в главе Следственного комитета Александру Бастрыкину, чтобы тот взял на контроль историю со смертью ее матери. После этого начались дополнительные проверки.

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