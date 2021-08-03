Суд установил сумму: муж Макеевой будет выплачивать бывшей жене алименты на троих детей

С марта нынешнего года строитель Роман Мальков не перечислял Светлане ни копейки.

Строитель Роман Мальков, который в этом году сыграл свадьбу с актрисой Анастасией Макеевой, будет выплачивать в месяц бывшей жене Светлане 51 тысячу рублей на троих их общих детей. Такое решение вынес суд. Причем Малькову придется погасить и долги по алиментам. С марта 2021 года он не перевел ни копейки на счета бывшей супруги.

Отметим, что старший сын Мальковых живет сейчас с отцом и матерью. Алименты положены только на троих младших наследников супружеской пары.

Сейчас интересы Светланы Мальковой защищает звездный адвокат Юлия Вербицкая-Линник. Именно ей удалось вернуть в свое время квартиру актрисе Лидии Федосеевой-Шукшиной в истории с продюсером Бари Алибасовым.

«Наблюдаем в данной истории, помимо свойственного многим российским мужчинам уклонения от алиментов – бывший супруг нападает на мать своих детей. Наносит, один за одним, глубочайшие психологические удары».

Юлия Вербицкая-Линник

Напомним, что в прошлом году Роман Мальков перед пандемией отправился на заработки в Россию из Словении, где он до этого проживал со своей семьей. Он влюбился в Анастасию Макееву, бросив жену с детьми. Сегодня парочка мечтает о совместных наследниках, сообщает «Комсомольская правда».

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