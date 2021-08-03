Отпуск в прошлом: располневшая Королева по возвращении из Бодрума занялась скандинавской ходьбой

Певица отдыхала с мужем у Турции и успела заметно округлиться. Теперь пришло время исправить ошибки.

48-летняя звезда 90-х Наташа Королева с мужем Сергеем Глушко вернулась из отпуска. Она неделю отдыхала в Турции, где наслаждалась морем, солнцем, гостеприимством и веселым времяпрепровождением в компании друзей.

Кроме того, на берегу Эгейского моря свой день рождения отметил знаменитый музыкант Игорь Крутой, и исполнительница хитов «Подсолнухи» и «Желтые тюльпаны» оказалась в числе гостей вечеринки.

Но все когда-нибудь кончается, и отпуск – тоже. Певица с мужем накануне возвратилась домой, и первое, что поспешила сделать – это отправиться на активную прогулку по поселку, вооружившись скандинавскими палочками для ходьбы. Дело в том, что она заметно поправилась за время путешествия, и теперь у нее задача – вернуть былые формы.

Даже на спортивной прогулке Наташа Королева пожелала быть яркой и стильной. Она облачилась в красный трикотажный костюм, состоящий из худи и джоггеров. Аксессуар в волосах певицы тоже был алого цвета. Что не смогла не заметить соседка Наташи по поселку. «Девушка в красном, как вы прекрасны», — поразилась приятельница артистки.

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