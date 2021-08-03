«Когда ты становишься шариком»: экс-звезда «Дома-2» Алена Рапунцель показала беременную фигуру

Одна из ярких участниц телепроекта «Дом-2» Алена Рапунцель в новом сезоне шоу опять привлекла к себе внимание. Вместе с бойфрендом Ильей Семиным девушка вернулась на обновленную телестройку, но пробыла там всего два месяца. Ощущение клетки не давало ей покоя, и девушка с возлюбленным все-таки ушли.

А в начале июля стало известно, что красотка беременна. И поклонники могут наблюдать за жизнью своей любимицы онлайн – у нее в микроблоге. Накануне Алена показала свою новую фигуру и призналась, что заметно поправилась.

«Когда ты становишься шариком», — подписала Рапунцель кадр. – «Набираю я килограммы нормально так, чувствую».

На видео, которое запостила Рапунцель, она показала второй подбородок, попыталась вытянуть из любимого признание в том, что она все-таки не толстая, но еще больше расстроилась от всего этого. Более того, выяснилось, что Семин называет девушку хомяком — за месяц беременности красотка поправилась на 3 килограмма.

Отметим, что ребенок, которого носит под сердцем Рапунцель, станет для нее вторым. Первенцу Богдану полтора года, он появился у девушки на шоу от отношений с Ильей Яббаровым.

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