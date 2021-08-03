«Менять шило на мыло — это не про меня»: 67-летняя Успенская показала свой новый образ

После преображения единственной дочки, 31-летней Татьяны Плаксиной, звезда эстрады Любовь Успенская собственный рестайлинг. Она сообщила своим многочисленным поклонникам в микроблоге, что обожает меняться и менять свою жизнь, поэтому нет ничего удивительного в том, что у нее новый образ.

«Я очень люблю перемены и всегда стараюсь привносить в свою жизнь что-то новое: начиная от перестановки мебели в доме и покупки новых вещей, заканчивая переменами в моем стиле и образе», — призналась звезда.

Однако, к выбору новых «рук» артистка подходит очень кропотливо. «Самое главное, если ты делаешь перемены и меняешь руку мастера, надо, чтобы эта рука тебя чувствовала, видела и любила. А менять шило на мыло — это не про меня.

Нравится ли вам мой образ?», — спросила звезда подписчиков.

Она показала новую себя – длина и цвет волос, а также укладка действительно оказались иными, чем привыкли видеть фанаты. И фолловеры поспешили дать звезде обратную связь

«Вы прекрасны», «Молодец хорошо выглядишь всегда», «Перед глазами 90-е и естественность… ничего своего не осталось, кроме глаз… Какой-то другой человек», «Искусственная вся», «Вы просто красавица с каждым годом становитесь», «Очень интересный образ. Нравится очень!», — написали некоторые.

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