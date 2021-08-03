Модный зеленый: Каменских в мини-платье с откровенным декольте пококетничала на камеру

Певица Анастасия Каменских улетела отдыхать с мужем и друзьями в Хорватию, где не только купается и загорает, но и много гуляет.

Украинская поп-дива Анастасия Каменских вместе с мужем Алексеем Потапенко и друзьями решила устроить отпуск на Адриатическом море и улетела в Хорватию. А это значит, что многомиллионную армию фанатов ждет огромное количество снимков в купальниках, которые так обожает Настя, и которыми щедро делится в микроблоге.

Но начать отдых красотка все же решила с прогулки. И нарядилась в мини-платье модного зеленого цвета с откровенным декольте, в котором кокетливо позировала на камеру.

«Анастейша, ты невероятно красивая», «Ух ты, какая красивая», «Богиня», «Красотка», «Невероятная», «На сколько же ты красива», — поспешили заметить в комментариях некоторые.

Сама Каменских буквально упивается красотой своих новых форм и при любом случае демонстрирует их во всей красе. Она не раз признавалась, что обожает фигуру, которой добилась при помощи немалых преодолении себя и усилий.

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