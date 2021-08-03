Присела на дорожку: Анастасия Волочкова в алом бикини изящно позировала на ступеньках

45-летняя балерина уже несколько дней отдыхает в Греции и не думает возвращаться.

Знаменитая танцовщица Анастасия Волочкова уже несколько дней отдыхает в Греции. Где именно – звезда не сообщает, но постоянно подчеркивает, что это практически безлюдный курорт с виллами на берегу моря.

На время своего отпуска звезда не стала закрывать комментарии в микроблоге, как обычно это делает, — чтобы не портить себе настроение. В этот раз она заявила, что ей все равно, что пишут, и реагировать на негатив не собирается. Однако, отвечает на нападки и даже старается доказать фотографиями и видео, что счастлива здесь и сейчас.

Новым снимком, который Волочкова сделала, присев на ступеньки в алом бикини, она захотела объявить, что остается в Греции еще.

«Не знаю, на кого я похожа, но отдых свой я продлила еще на недельку. И знаете что? Я вроде в форме! А можно я эту недельку не буду надевать на себя репетиционную одежду?», — написала звезда.

Репетиции подождут, решила знаменитость. Ее фигура, гибкость, наработанная десятилетиями, и настроение позволяют, и даже если что-то будет упущено, Волочкова быстро наверстает. Хотя каждодневные шпагаты доказывают – все и так в порядке.

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