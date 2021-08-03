Анна Нетребко в вышитом платье с открытыми плечами и тюрбаном на голове поддержала тренд на цвет «взбесившейся Барби»

Оперная дива Анна Нетребко объехала этим летом, кажется, всю Италию. Сицилия, Тоскана, Неаполь, Флоренция, Верона – эти и другие города в центре Средиземноморья артистка посетила уже не один раз. И каждое выступление певицы неизменно проходит с аншлагом.

Успевает Анна Нетребко найти в своем плотном графике возможность осмотреться и посетить достопримечательности. Например, еще время дива блистала на сцене Вероны, а сейчас уже в Тоскане, и первым делом, пока есть время, отправилась на прогулку.

«Где-то в Тоскане…», — подписала снимки звезда.

Нетребко отличает любовь к яркости и стилю, и даже отправляясь на простую прогулку, дива не может себе позволить выглядеть невзрачно. И на этот раз она тоже отдала предпочтение цвету и экстравагантности, нарядившись в тюрбан и длинное платье с вышивкой и открытыми плечами. Оттенок «взбесившаяся Барби», который солировал в аутфите звезды, этим летом является одним из трендовых, и, зная это, Анна не смогла пройти мимо него.

Смотрите также