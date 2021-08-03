«Фасон, цвет, длина — все передает отпускное настроение»: Пегова в желтом длинном платье посетила античные руины

Звезда сериала «Пищеблок» Ирина Пегова сейчас отдыхает в Бодруме. Турецкий курорт этим летом облюбовали многие отечественные звезды, и, глядя на его популярность, Пегова тоже решила здесь провести отпуск, первая половина которого у нее прошла в Сочи.

Актриса предпочитает более активный досуг пляжным посиделкам, поэтому очень скоро отправилась на экскурсии по местным достопримечательностям. Особенно заинтересовали ее руины Геликарнаса античных времен.

Для прогулки красотка нарядилась в летнее платье ярко-желтого цвета с оборками. Мы попросили стилиста Эллу Маковей прокомментировать модный выбор звезды.

«Летнее платье солнечного цвета — прекрасный выбор для прогулки по историческим достопримечательностям. Фасон, цвет, длина — все передает отпускное настроение. Сандалии на плоском ходу в цвет платья также выбраны удачно. Легкая сумочка кросс-боди и яркие украшения хороши для отпуска», — похвалила стилист. Но не обошлось без нюансов: «Сегодня не принято выставлять на всеобщее обозрение украшения с религиозной символикой. Это очень личное и не должно привлекать внимание других людей».

Справка Teleprogramma.pro

Элла Маковей, стилист. В индустрии моды работает более пяти лет. Персональный консультант по стилю, шопер; прошла обучение в Institut Français de la Mode, Франция.

Смотрите также