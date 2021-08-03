«Я один – экстремальщик в нашей семье?»: Курбан Омаров повел дочку от Ксении Бородиной на аттракционы

Уже давно не секрет, что ведущая «Дома-2» Ксения Бородина разводится со вторым мужем, бизнесменом Курбаном Омаровым. Этим летом они должны был отметить шестую годовщину со дня свадьбы, но, увы, теперь их пути разошлись. У пары есть общая дочка Теона, которой в этом году исполнится шесть лет. И Омаров стал для нее воскресным папой.

Бородина с детьми долго отдыхала на море в Турции, и Омаров успел соскучиться по дочери. Как только малышка прилетела в Москву, он поспешил с ней увидеться. Они целый день провели в парке аттракционов, много гуляли, развлекались, прокатились на разных аттракционах, даже на экстремальных.

«Вы думали, я один – экстремальщик в нашей семье?», — похвастался бизнесмен, снимая stories c Теоной.

— Страшно тебе? – спросил он у дочки. — Нет! – решительно заявила девочка.

Парк аттракционов и комната страха, бассейн, мини-зоопарк, где девочка смогла покормить кроликов, а на десерт – вкусное мороженое. День выдался очень насыщенным и полным внимания к дочке со стороны отца.

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