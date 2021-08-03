«Мисс инкогнито»: Клава Кока в белом платье-рубашке и черной маске прогулялась по Тбилиси

Звезда лейбла Black Star Клава Кока решила продлить отпуск и отправилась в Грузию. Первым делом в Тбилиси красотка прогулялась по гостеприимной столице, отведала хачапури и насладилась красотами города.

Гулять Клава Кока решила до самой ночи. Для прогулки девушка облачилась в комфортное и стильное платье-рубашку оверсайз и сандалии на массивной подошве в тон. Ярким акцентом в образе стала салатовая сумочка, а черная защитная маска – обязательный атрибут современных реалий – внесла изюминки в образ.

«Мисс инкогнито», — подметила девушка.

Клава Кока любовалась видами ночного Тбилиси и оказалась под впечатлением. Она не только прошлась по улицам столицы, но и прокатилась по главной водной артерии города – реке Куре.

До приезда в Грузию Клава Кока успела отдохнуть в Турции. На курорте Бодрум девушка, как и многие другие звезды, совместила приятное и полезное – выступив с концертом, красотка смогла расслабиться и насладиться пляжным отдыхом.

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