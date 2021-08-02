Три звезды на одном фото: Железняк, Долина и Новикова сделали веселое селфи за кулисами

Лето для российских артистов – особая пора. Во-первых, у них после длительного затишья из-за коронавируса возобновилась гастрольная жизнь. И, во-вторых, во время этих рабочих поездок удается все-таки немного развеяться и повидать старых друзей.

Для Ларисы Долиной, которая в последнее время очень активно выступает на сцене, знаковым этим летом стал кинофестиваль «Хрустальный источник». Певица в очередной раз с удовольствием пообщалась с Ларисой Лужиной, Борисом Щербаковым, Федором Добронравовым, Василием Мищенко и лицом фестиваля Эвклидом Кюрдзидисом.

«Чрезвычайно теплая компания, чудесные зрители, которым не дали танцевать, но, все равно, прошло все на драйве!» — рассказала Лариса Долина в личном блоге.

Чуть позже народная артистка поделилась очень атмосферным веселым снимком, где вместе с ней делают селфи Клара Новикова и Олеся Железняк. Лариса Долина при этом буквально падает со смеху, юмористка корчит смешную рожицу, а звезда фильма «Ландыш серебристый» всеми силами старается выглядеть серьезно.

«Еще одна фестивальная встреча с замечательными актрисами Кларой Новиковой и Олесей Железняк. Теперь уж и не вспомню, что меня заставило так расхохотаться. Олеся, Клара, вы обе неподражаемые», — написала в личном блоге Долина.

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