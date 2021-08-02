«Мои девочки»: 81-летний Виторган похвастался женой в бикини, отдыхающей с дочками на море

Из-за пандемии и маленького возраста наследниц Эммануил Виторган и его жена Ирина Млодик долго отказывали себе в отпуске в дальнем зарубежье. Однако сейчас, когда некоторые страны сняли ограничения, связанные с коронавирусом, а крошки звезд Клара и Этель окрепли, знаменитая чета решилась на перелет в Грецию.

Эммануил Гедеонович ни капли не пожалел о своем выборе, ведь девочки просто очарованы морем, да и бассейн пришелся им по вкусу. Благодаря поддержке отца Этель даже решилась нырнуть в него.

Ирина Млодик тоже наслаждается материнством и безмятежностью в Греции. Судя по всему, ее знаменитый муж очень горд своей женой. В личном блоге он показал видео, на котором запечатлел возлюбленную в цветном бикини, развлекающуюся с наследницами.

«Мои девочки», — коротко подписал он видео, а также обозначил его хештегами «доченька», «жизнь прекрасна» и «звезды».

Смотрите также