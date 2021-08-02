«Из шести кубиков осталось два»: звезда «Орла и решки» Астровская показала свой нереальный пресс

Звезда шоу «Орел и решка» Алина Астровская поддержала звездный тренд этого сезона на путешествия Грецию. В этой солнечной стране ранее отметился Стас Михайлов с женой и детьми. Артист приехал сюда на свадьбу пасынка Андрея Канчельскис и заодно отдохнул.

Также в республике провели отпуск Валентин и Марина Юдашкины. Впервые побывали здесь с детьми Эммануил Виторган и Ирина Млодик. Ну и не обошлось без Ольги Бузовой, которая расплакалась, увидев синие крыши Санторини.

Алина Астровская подробностей своего отдыха не раскрывает. Но, судя по ее последнему посту в Instagram, знаменитости очень полюбилась местная кухня. Ведущая запечатлелась для микроблога в маленьком лифе без пуш-ап обнажив роскошный накаченный пресс. Наверняка, многим он показался самим совершенством. Однако Алина решила, что поправилась, сообщив об этом поклонникам в Сети.

«Отдыхается хорошо, из шести кубиков осталось два», — пожаловалась Астровская.

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