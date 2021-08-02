Девушка модельной внешности: падчерица Михайлова блеснула аппетитной фигурой в принтованном мини-бикини на сапборде

Семья Стаса Михайлова несколько дней назад прилетела в Грецию, чтобы отпраздновать семейный праздник. Сын жены артиста Инны Андрей Канчельскис от ее первого брака женился на очаровательной гречанке.

Падчерица российского музыканта Ева Канчельскис предстала на свадьбе брата в золотистом платье Х-силуэта с глубоким декольте, заработав статус секс-звезды. Позже Ева засветилась на пляже в мини-бикини, блеснув совершенной фигурой и окончательно утвердив себя в новом имидже. Канчельскис решила освоить сапборд, присев на него на колени в принтованном купальнике на тесемках.

«Красота в красоте», «А сотрудничество с вами в качестве модели? Вы очень красивая», «Красавица», «Шикарная фигура», — похвалили Еву фолловеры.

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