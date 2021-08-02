Есть чем похвастать: Жасмин вслед за Нетребко блеснула стройными ножками в черном платье-майке

Конечно, трудно представить российских звезд в одежде вроде платьев-маек на публике. Однако в жару стереотипы восприятия меняются. Этот сезон оказался на редкость жарким. И даже стилист Александр Рогов на своем YouTube-шоу Rogov live замечал, что в зной не стоит судить людей за слишком короткие шорты, хотя для города он все-таки рекомендовал актуальные сейчас бермуды.

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Певицы Анна Нетребко и Жасмин откликнулись на такой удобный летний тренд, как платья-майки. Они не мешают движениям, и тело в них хорошо обдувается ветерком. При этом варьировать в носке их можно по-разному. Создавая как расслабленные луки, так и практически коктейльные.

К примеру, оперная дива Анна Нетребко сочетала черное платье-майку с мюлями, выбрав этот образ для прогулки по городу. А эстрадная звезда Жасмин примерила с платьем-майкой голубые туфли на шпильке с острым мысом, отчего стала выглядеть более торжественно.

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