«Вау! Какая фигура!»: Орлова в алом бикини на кольцах красиво позировала на яхте, привстав на цыпочки

Ольга Орлова в свои 43 года смогла сохранить фигуру, которой могут позавидовать и юные девы. Каждый раз, когда она делится в личном блоге фото в купальнике, ее Instagram обрывается от восторженных комментариев.

На сей раз ведущая «Дома-2» решила повысить градус сексуальности цветом купальника, выбрав модель страстного алого цвета. Ольга Орлова умело привстала на цыпочки на яхте, позируя фотографу. Тем самым звезда удлинила ноги и сделала их рельеф более заметным.

«Вау! Какая фигура!», «Роскошная фигура. И всегда достойно выглядите, вульгарной не бываете даже в бикини», «Оля! Фигурка просто огонь. Красотка. Молодец во всем», «Ольга, красавица, умеешь держать не только себя в форме», — прокомментировали снимок подписчики.

Напомним, ранее Орлова призналась, что уже около года живет вместе с мужчиной по имени Валера. Они знакомы два года, встретившись в ресторане. Возлюбленный ведущей переехал к ней и ее сыну в дом.

Смотрите также