Очередная жертва ковида: в 71 год умер известный советский киноактер Анатолий Рудаков

Известный советский и российский актер Анатолий Рудаков умер на 72 году жизни 1 августа из-за последствий коронавируса. О кончине заслуженного артиста сообщил портал «Кино-Театр.ру».

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Анатолия Рудакова запомнили зрители по таким картинам, как «Шерлок Холмс», «Трое в лодке, не считая собаки», «В поисках капитана Гранта», «Елки 1914». Также он часто был занят в телесериалах. Многим знакомы его роли в многосерийных фильмах: «Опера. Хроники убойного отдела», «Морские дьяволы», «Улицы разбитых фонарей», «Агент национальной безопасности».

Анатолий Рудаков был простым деревенским парнем, который пробился на киноолимп СССР и России исключительно своим талантом и трудолюбием. Он родился 24 июля 1950 года в деревне Великое Ситно Полоцкой области в Белоруссии. А в 1975-м окончил Ленинградский государственный институт театра, музыки и кинематографии.

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