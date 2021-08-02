Секси-мамочка: Ани Лорак изысканно засветила бюстгальтер в платье-рубахе цвета тыквы

Ани Лорак с начала 2019 года официально разведена с турецким бизнесменом Муратом Налчаджиоглу, от которого у нее есть дочь София. Однако это не мешает бывшим супругам поддерживать теплые взаимоотношения. А в последний год они нередко появлялись на одних и тех же вечеринках в России. Тем не менее, что это значит, экс-чета так и не пояснила.

Сейчас же Ани Лорак отправилась отдыхать в Турцию вместе с дочкой. Есть ли рядом с певицей ее бывший супруг — неизвестно. Однако звезда смотрится на фото и видео в своем Instagram очаровательно, восхищая поклонников фигурой в бикини и цветущим видом. Даже в самых простых нарядах яркая Лорак выглядит как настоящая звезда.

В личном блоге, к примеру, Ани опубликовала снимок в платье-халате цвета тыквы. Обычное на первый взгляд фото притягивало взгляды фолловеров. Во-первых, потому, что этот оттенок, по словам Эвелины Хромченко, в моде. Кроме того, он улучшает цвет лица и в данном случае красиво сочетался с загаром.

Во-вторых, простое платье не смогло скрыть такой пикантности, как наличия под ним купальника. Расстегнутые наверху пуговицы открыли взору пользователей сети красный лиф. К тому же Лорак изящно выдвинула вперед ножку, прибавив кадру градуса сексуальности.

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