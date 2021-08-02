«Все склонились к дорожке, как подданые»: Галкин прогулялся с сыном Гарри по саду в деревне Грязь

Максим Галкин уже давно живет в замке в деревне Грязь. Он мечтал жить именно в таком доме, поэтому потратил несколько лет, чтобы его построить. Каждую деталь, декор артист продумывал сам. Не так давно он похвастался съемным потолком, который является произведением искусства. Порой хозяйничать по дому ему помогает сын Гарри. А вот Алла Пугачева наблюдает за тем, что делает ее муж.

Этим летом Галкин особое внимание уделяет своему огороду. Он вырастил помидоры, огурцы, цукини и зелень. Порой артист вместе с сыном проверяет, что из овощей и фруктов созрело. А 2 августа вечером они решили пройтись по отдаленной тропинке. Гарри предстал в футболке и принтованных шортах.

«Что ты жуешь?» — спросил его отец. «Я жую… Как она называется? Пастилку!» — ответил мальчик. «Смотри, как у нас тут красиво цветы выросли! Полевые, красота!» — отметил Максим. «Все склонились к дорожке, как подданые Максима Галкина», — заявил Гарри, насмешив папу.

Поклонники восхитились сыном Примадонны. Многие отметили, что семилетний малыш стал еще больше похож на отца и обладает его чувством юмора. «Какая красота», «Мальчик так вытянулся», «Максим лучший папа», «Вот это юморист», «Какой смышленый пацан», «Очень красивый, прям принц», «Природа не дремлет, у вас особенно красиво», «Бесценные моменты», — прокомментировали кадры подписчики.

Смотрите также: