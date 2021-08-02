Вот так селфи: Пегова навела близко камеру на свою трепетную грудь в бикини

Ирина Пегова очень любит отдыхать в Сочи или в Крыму, но на сей раз актриса решила разнообразить свой отпуск и приобрела путевку в Турцию. Звезда предпочла Бодрум на Эгейском море, который отличается живописными пейзажами и комфортабельными отелями.

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Артистка остановилась в пятизвездочной гостинице с собственным песчаным пляжем, однако предпочитает отдыхать в более диких и уединенных местах, радуя поклонников фотографиями отсюда.

Благодаря снимкам в бикини, многие впервые смогли оценить фигуру Ирины Пеговой в полной мере, ведь звезда не оголяется в своих фильмах, да и в обычной жизни предпочитает женственные, но не сильно облегающие или короткие наряды. Многие фолловеры заметили, что их любимица в последнее время заметно похудела и похорошела. А на одном из последних снимков знаменитость к тому же показала свою пышную грудь на селфи, наведя на нее камеру крупным планом. Даже в купальнике без пуш-ап она удивляла своим объемом.

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