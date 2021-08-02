«Голодные булки проглотили трусики»: люди оторопели, увидев, как Бузова носит микробикини на тесемках

Ольга Бузова исполнила свою давнюю мечту — отправилась на отдых на экзотический остров Миконос в Греции. Девушка была настолько потрясена тем, что ее чаяния воплотились в жизнь. А увидев синие крыши на домах, которые являются визитной карточкой этого местечка, она не смогла сдержать эмоций и расплакалась.

Ну а потом, уже по старой доброй традиции, зарядила на свои страницы социальных сетей огромное количество фотографий эротичного характера. И, как бы ни критиковали Ольгу злопыхатели, она, похоже, только входит от этого в раж.

На сей раз Бузова решила удивить фолловеров фотосессиией в фиолетовом микро-бикини, пошитым практически из одних тесемок. Поверх купальника она надела топ-сеть, который мало что скрывал под собой. Многие пользователи интернет-пространства были очень впечатлены этими кадрами.

«Скорее бы уже зима наступила. Может быть, оденется Оля», «Голодные булочки проглотили трусики», «Даже я так часто не фотографируюсь. Есть вилла, бассейн, сын-фотограф», «Господи, бедный человек, который с ней ездит. Он же надоест со своими фоточками и видео», «Не понимаю, зачем она купальник вообще надевает. Можно смело без него фотографироваться», — написали люди.

Однако верные почитатели Бузовой сочли эти кадры безупречными. «Превосходная богиня!», «Ноги длинющие! Огонь», «Как всегда, просто идеальная», «Оля, на всех кадрах ты супер! И выбирать тут нечего — везде классно вышла!», «Какая кайфовая!» — восхитились подписчики.

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