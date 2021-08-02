«Просто берете отпариватель»: Климова блеснула роскошной шевелюрой и раскрыла секрет укладки

Екатерина Климова показала в личном блоге свои волосы во все красе. Звезда сняла видеоролик, демонстрируя со всех сторон свои волнистые каштановые локоны. Многих поклонников актриса заворожила зрелищем.

«Восхищаюсь вами как шикарной актрисой и прекрасной женщиной», «Есть женщины похожие на Солнце. От их присутствия становится теплей. Когда улыбка их лица коснется, мир кажется красивей и добрей», «Какая вы талантливая, красивая, нежная, сильная, слабая, разная, а главное — настоящая и истинная женщина!», «Нереальная красота!», «Какая же вы красивая», «Катя, все время любуюсь вами — такая красивая, женственная», «Вот это грива!» — прокомментировали видео фолловеры знаменитости.

Климова рассказала почитателям в Instagram, что ее часто спрашивают, как она укладывает свои волосы столь естественно и впервые раскрыла секрет своей шикарной шевелюры.

«Вы просто берете отпариватель и вот так волосы жамкаете. Все!» — сказала Екатерина.

В кадре она направляет пар на локоны, сжимая их в ладонях.

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