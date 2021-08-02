Главное — женственность: стройная Пегова в комбинезоне с микрошортами умело подчеркнула ноги

На личной страничке в Instagram Ирина Пегова поделилась свежими кадрами со своего отпуска. Актриса отдыхает в Бодруме. Чаще всего летние каникулы экс-возлюбленной Дмитрия Орлова нравится проводить в поездках. Звездная блондинка не только отдыхает за границей, она также наведывается и на малую родину в город Выкса, Нижегородской области. Тут у артистки живет мама Вера Александровна.

На летнем снимке Ирина Пегова позировала в шелковом комбинезоне с цветочным принтом. Изюминкой образа стали микрошортики. Актриса умело подчеркнула стройные ножки, примерив белоснежные плетенные сандалии. Еще историк моды Александр Васильев восхищался тем, как похорошела артистка. Искусствовед подметил, что бальные танцы — чарльстон и ча-ча-ча пошли Ирине на пользу. Она сбросила лишний вес и приобрела пластичность.

«Очень стройная! Красавица какая», «Люблю Ирусю, простая и светлая», «Красотка! Шортики суперские, ножки — улет!», «Фигурка — топчик», «Вот вам и ча-ча-ча! Как постройнела», «Танцуй пока молодая! Классно выглядите», «Суперская! Отличного отдыха», — пишут фолловеры.

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