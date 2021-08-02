Экс-«Ранетка» Женя Огурцова стала мамой во второй раз

Чуть меньше 10 лет назад была популярна девичья группа «Ранетки». Молодые певицы даже снялись в сериале, что сделало их еще популярнее. Но спустя три года коллектив распался. Теперь многие из них уже не занимаются музыкой. Более того, они повзрослели и обзавелись семьями. Одна из участниц группы Женя Огурцова долго не могла обрести счастье в личной жизни. Сначала певицу предал жених, а потом уже муж, которому она подарила сына Марка, ушел от нее.
Но в 2019 году рыжеволосая артистка снова вышла замуж. Она даже притворилась беременной, чтобы ее быстрее расписали в ЗАГСе с новым избранником Николаем Осиповым. А некоторое время назад пара объявила, что теперь уже по-настоящему ждут пополнения в семье. Радостное событие произошло 2 августа. Подруга Огурцовой Лена Третьякова, которая тоже выступала в группе, сообщила, что у Жени родилась дочка.
«Пока я в отпуске среди гор и плохой связи, Женя буквально вот-вот стала мамой прекрасной девочки! Бегите скорее поздравлять рыжую с таким чудесным событием! Ты умница, Же! Обнимаю тебя! Счастья твоей семье и здоровья маленькой принцессе», — написала звезда.
Поклонники присоединились к поздравлениям. Многие следили за тем, как девушка тяжело расставалась с предыдущим мужем. Теперь фанаты рады, что у Огурцовой все наладилось. «Здоровья крепкого малышке!! Счастья вашей семье», «Наконец-то», «Женя столько мучилась, пусть теперь будет счастливой», «Ну где бы еще узнали такую информацию, как не от подруги. А то Женя молчит еще», — прокомментировали пост подписчики.