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Аглая Шиловская, победив в «Трех аккордах», обошла Ваенгу и экс-солиста «Премьер-министра»

Шоу транслировал Первый канал.

Аглая Шиловская, победив в «Трех аккордах», обошла Ваенгу и экс-солиста «Премьер-министра»
Аглая Шиловская. Фото: instagram.com/aglaiashilovskaia/

Победительницей шоу «Три аккорда» на Первом канале стала 28-летняя артистка Аглая Шиловская. За 10 туров сезона она заработала рекордные 198 баллов, превзойдя многих звезд российской эстрады, включая Елену Ваенгу, которая заняла третье место и экс-солиста коллектива «Премьер-министр» Жана Мидимерова, он вышел на второе место.

Аглая очаровала жюри и зрителей своим финальным выступлением. Певица исполнила хит Александра Розенбаума «По снегу, летящему с неба». В конце номера конкурсантка не смогла сдержать эмоций и расплакалась.

По словам члена жюри, барда-песенника Александра Новикова, он впервые увидел столь прочувствованное исполнение этой композиции. При этом шансонье отметил, что песня очень сложная. И пока поддавалась в достойной реализации в основном только самому автору.

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