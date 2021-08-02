«Кое у кого начал проявляться характер»: муж Марины Кравец высказался о воспитании их дочери

Вероника появилась на свет в апреле прошлого года.

Муж резидента «Камеди Клаб» Марины Кравец, продюсер Аркадий Водахов, в Instagram опубликовал снимок, на котором можно увидеть его повзрослевшую дочь Веронику и жену. Пара находится в отпуске. Как отметил Водахов, их маленькая наследница начала проявлять свой характер.

«Путешествие — это всегда boost. Эмоциональный, ментальный, физический. Для маленького человечка это работает с тройным эффектом. Кое у кого начал проявляться характер. И это дико радует!» Аркадий Водахов

«Какое чудо. Ваша дочь просто счастье», «Как Вероничка все-таки подросла», — отметили в комментариях пользователи.

Интересно, что прокомментировала запись и Марина Кравец. «Значит так. Характер у меня был всегда. И мог сказать об этом лично», — подшутила она над мужем.

Напомним, что Марина Кравец и Аркадий Водахов сыграли свадьбу в 2013 году. Они вместе учились на филологическом факультете и играли в КВН.

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