«Образ не соответствует действительности»: бывшая девушка Биковича объяснила, почему они расстались

Как отметила Арина Волошина, серб вел себя с ней очень грубо.

Чемпионка России по бальным танцам Арина Волошина, которая встречалась с актером Милошем Биковичем, в Instagram заявила, что они окончательно расстались. Как отметила девушка, последний год она жила не своей жизнью, находясь около знаменитого актера.

«Нужно было думать сугубо о его образе, репутации, которая является для него самым главным, но, к сожалению, образ на экране не соответствует действительности. Особенно страшно, когда человек на каждом шагу упоминает Бога». Арина Волошина

Как отметила Волошина, 31 июля актер повел себя очень грубо с ней. Эгоцентризм этого человека, по ее мнению, перешел все рамки. Волошина заявила, что Бикович не уважает труд, время и здоровье других людей. Особенно из своего близкого окружения. По словам девушки, жизненные ситуации, которые были у них в совместной жизни, раскрыли нутро сербского актера со всех сторон.

Напомним, что Милош Бикович и Арина Волошина были вместе около года. При этом они всячески скрывали свои чувства от публики.

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