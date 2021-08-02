«Я — фрилансер»: Глафира Тарханова ушла из театра «Сатирикон»

1 августа актриса Глафира Тарханова сообщила своим поклонникам, что она ушла из театра «Сатирикон», в котором проработала два десятилетия.

«Расставание… Это всегда непросто… Я — фрилансер… — написала 37-летняя артистка в Instagram. — 20 лет работы позади. Я благодарна всем и каждому! Особенно моему главному педагогу Константину Аркадьевичу Райкину: за веру в меня, за возможности и за чуткое отношение! Четыре моих декрета — это рекорд в театре «Сатирикон». Спасибо, за терпение!»

Актриса выразила надежду, что еще встретится со своими уже бывшими коллегами на сцене или в кино. Никаких причин ухода из труппы, а тем более скандалов звезда не стала упоминать.

На следующий день Тарханова сделала еще один пост, в котором заявила, что находится в ожидании предложений от коммерческих театральных проектов, киностудий и телеканалов.

«Мой уход из государственного театра не означает моего ухода из профессии! — пишет Глафира. — Я в ожидании какого-то особенного творчества!»

Напомним, Тарханова снималась в сериалах «Гибель империи», «Громовы», «Измены» и многих других. У актрисы подрастают четыре сына от коллеги по цеху Алексея Фаддеева.

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