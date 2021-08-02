«Швей-мотористка создает уникальный стайл»: Алибасов занялся пошивом одежды для собаки Кузи

Продюсер Бари Алибасов в Instagram разместил забавное видео. На кадрах он сидит за швейной машинкой и создает новый наряд для своего домашнего питомца — собачки по кличке Кузя.

«Да, Кузька. У Кузи будут новые штаны и рубашка. Да, малышочек мой. Давай, дошиваю». Бари Алибасов

«Швей-мотористка создает уникальный стайл для своего товарища Кузи», — заявил довольный собой Бари Алибасов.

Напомним, что Бари Алибасов не так давно вернулся в Москву из Калининграда, где он проходил реабилитацию. Сейчас рядом с ним на постоянной основе находится сиделка. Все-таки не нужно забывать, что продюсеру группы «На-На» в этом году исполнилось 74 года.

Добавим, что Бари Алибасов, судя по всему, привыкает жить без своей жены Лидии Федосеевой-Шукшиной. При этом актриса давно ищет встречи с супругом, но тот на контакт идти не хочет. Сын Алибасова считает, что Федосеева-Шукшина хочет завладеть частью наследства его отца, поэтому противится этой встрече.

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