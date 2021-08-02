Ольга Бузова потратила миллион рублей на новые зубы своему отцу

Певица и телеведущая Ольга Бузова потратила миллион рублей на новые импланты своему отцу Игорю. У мужчины ранее были серьезные проблемы с зубами. Теперь 57-летний Игорь Бузов выглядит словно жених на выданье. Он способен буквально ослепить блеском своей улыбки.

Известно, что Бузова обратилась за помощью к проверенному специалисту. Этот стоматолог известен в кругах шоу-бизнеса. К нему за помощью обращаются многие звезды.

Напомним, что родители Ольги Бузовой разошлись много лет назад. При этом Ольга в прекрасных отношениях как со своим отцом, так и с матерью.

Заметим, что отец Ольги Бузовой — коренной житель Санкт-Петербурга. Он много лет был военнослужащим. Затем пробовал себя в строительном бизнесе. Сейчас он переехал в Москву. Помогает с разными проектами своей дочери. Он отвечает в ее команде за IT-вопросы. Телеведущая не скупится и назначила близкому родственнику хорошую зарплату, сообщает «СтарХит».

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