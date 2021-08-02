Смогла открыть коленки: Пугачева в шортиках из джинсы умело показала стройные ноги

72-летняя певица, по мнению историка моды Александра Васильева, имея такую точеную фигуру, может демонстрировать ее во всей красе.

Алла Пугачева умело подает свою постройневшую фигуру в молодежных аутфитах. Сбросив лишний вес, жена шоумена Максима Галкина полностью сменила звездный гардероб, отказавшись от безразмерных балахонов и туник. Теперь певица красуется на публике в брюках-дудочках, шифоновых блузках, бальных пышных платьях и коротких юбочках. Артистка не скрывает, что ей приходится держать себя в руках и не переедать.

К примеру, лакомиться любимыми пирожками по-особому рецепту из ее детства, Алла Борисовна позволяет себе лишь раз в год — на свой день рождения.

Но может сделать уступку ради детей. Как-то сын певицы Гарри специально для звездной мамы испек пышки с корицей, яблоком и морковкой. Конечно же, Примадонна не смогла устоять и попробовала выпечку.

На пляже Алла Пугачева может позволить себе позировать в коротких джинсовых шортиках. Как говорит историк моды Александр Васильев, это право Примадонна честно заслужила, так экстремально похудев. Кроме того, певица отважилась открыть коленки, сделав акцент на стройных ножках. Образ артистки дополнили лоферы и белые носочки. К шортам Пугачева подобрала песочную курточку «летучая мышь».

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