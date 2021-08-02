«Жестокий удар по Хюррем?»: Джансу Дере в секси-бикини возбудила соблазнительным телом

Появление в турецком сериале «Великолепный век» такого персонажа, как Фирузе хатун, еще больше разгорячило поклонников. Верные почитатели хасеки Хюррем султан буквально потеряли покой, мечтая только об одном — чтобы султан Сулейман наконец-таки изгнал из дворца надменную персиянку. В комментариях под новыми сериями разворачивались настоящие словесные баталии. Фанаты недоумевали, как падишах мог предать любовь своей госпожи ради молоденькой наложницы из Персии.

И какого же было счастье поклонников проекта, когда Фирузе хатун разоблачили и султан сослал ее из дворца. Конечно же, осадок остался: все-таки падишах увлекся другой, разбив тем самым сердце Хюррем султан. Примечательно, что за время съемок Джансу Дере, она же персиянка Фирузе, успела подружиться с многими актера. К примеру, с Сельмой Эргеч (Хатидже султан) и Нур Феттахоглу (Махидевран султан).

Джансу Дере в своем микроблоге то и дело публикует пикантные пляжные снимки. Выглядит актриса просто восхитительно. Она сохранила стройную фигуру с соблазнительными изгибами.

«Жестокий удар по Хюррем?», «Ай да Фирузе хатун», «Какие прелести шикарные у этой персиянки», «Такую наложницу султан бы от себя не отпустил», «Прикольно, она как в сериале. Такая же стройняшка», «Талия узкая-узкая! Совсем ничего не ест?», «Полная противоположность пышнотелой Хюррем», «Османская затрещина для Сулеймана», «Султан бы тут же забыл свою Хюррем», «Вот это прелестница», «Шамаханская царица», — пишут фолловеры.

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