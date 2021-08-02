Словно старшеклассница: Пугачева в короткой юбочке гофре и кедах покрасовалась на школьном празднике двойняшек

Примадонна отдала предпочтение молодежному аутфиту. Не забыла певица и про аксессуары - имиджевые очки в круглой оправе.

На одной из фанатских страничек Аллы Пугачевой в Instagram появился ее памятный снимок. Как гласит надпись к фото, этот кадр был сделан на одном из школьных праздников двойняшек Гарри и Лизы. Судя по всему, примадонна ходила на торжественную линейку первоклассников. При этом сама певица выглядела как школьница. Она отдала предпочтение молодежному аутфиту, примерив коротенькую кипенно-белую юбочку гофре с ультрамодными кедами. Изюминкой образа стала монохромная блуза и матовая кожаная куртка.

Алла Борисовна сделала фирменную прическу — пышный начес с мелкими кудряшками и челкой-шторкой. На носу у певицы красовались стильные имиджевые очки с круглой оправой. В одном из интервью примадонна уточнила, что ей хочется выглядеть молодо рядом с мужем шоуменом Максимом Галкиным и двойняшками Гарри и Лизой. Кроме того, Пугачева подметила, что ей важно чувствовать себя рядом с ее же маленькими детьми мамой, а не бабушкой.

«Ой, сама как ученица старших классов!», «Аллуся рядом с молодым мужем только хорошеет», «Красотка какая!», «Ох уж эти стройные ножки», «Вот так бабушка взрослых внуков! Сама как девочка», «Пять баллов! Выглядит суперски», «Алла, как всегда шикарная», — пишут фолловеры.

Напомним, что в этом году семилетние двойняшки Гарри и Лиза пойдут во второй класс.

Смотрите также: