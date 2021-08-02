«Все герои остались»: Добронравов назвал точные сроки выхода на экраны седьмых «Сватов»

Как отметил актер, у него состоялся разговор с режиссером картины Андреем Яковлевым.

Актер Федор Добронравов обозначил точные сроки выхода на экраны седьмой части полюбившего миллионам россиян сериала «Сваты». По этому поводу в Грузии у него состоялся разговор с режиссером Андреем Яковлевым.

«Андрей пообещал, что в конце осени они, наверное, выйдут. История замечательная и снималась в любви. Все герои остались». Федор Добронравов

Как отметил Федор Добронравов, ценность сериала в том, что именно эта картина связывает сегодня Россию и Украину. По его словам, в братской соседней стране люди очень любят «Сватов». При этом на съемочной площадке столкнулись лицом к лицу как российские, так и украинские актеры. Никто и словом не обмолвился о политике, сообщает МК.ru.

Напомним, что седьмая часть сериала «Сваты» снималась в Грузии. Начинали же работу над ней еще в начале 2020 года в Белоруссии. Затем в планы создателей вмешалась пандемия. На протяжении целого года никаких съемок не было.

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