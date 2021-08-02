Милые кудряшки: Марина Кравец показала повзрослевшую дочь Веронику

Со своим мужем Аркадием Водаховым Марина Кравец познакомилась еще в университете. Влюбленные поженились в 2013-м, а в апреле прошлого года телеведущая впервые стала мамой. Девочку назвали Вероникой. В своем Instagram Марина показала повзрослевшую девочку, юмористически обыграв эпизод ее быстрого взросления. Фанатов умилила маленькая Вероника с милыми кудряшками.

«Прекрасные девочки! Артистично! Какая хорошенькая дочурка! Мамочка — прелесть», — писали пользователи Сети.

Напомним, в этом году Марина Кравец принимала участие в шоу «Маска», где выступала в образе Солнца. Телезрители и жюри не сразу узнали резидента «Камеди Клаб», пока Марина не начала отпускать свои искрометные шутки под маской.

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