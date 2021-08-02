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«Стринги лопнут, а она ногу дерет выше головы»: Волочкова в трусиках-нитках эпично плюхнулась в воду

Бывшая прима-балерина Большого театра блеснула вертикальным шпагатом прямо в зеленоватой глади.

«Стринги лопнут, а она ногу дерет выше головы»: Волочкова в трусиках-нитках эпично плюхнулась в воду
Анастасия Волочкова. Фото: Instagram.com/volochkova_art

Анастасия Волочкова начала свое утро на отдыхе с порции пикантных кадров. Бывшая прима-балерина Большого театра сверкнула вертикальным шпагатом, лежа в мутной зеленоватой воде. При этом артистка эпично задрала ногу выше головы, засветив зону бикини. Экс-возлюбленная бизнесмена Сулеймана Керимова позировала в купальнике, скрыв свои прелести под трусиками-ниточками. Поклонники балерины побеспокоились, что в такой позе Анастасия вполне могла остаться без белья, если бы мокрые стринги пошли по швам или лопнули при шпагате.

Балерина Анастасия Волочкова
Анастасия Волочкова в мокрых стрингах задрала ногу выше головы. Фото: Instagram.com/volochkova_art

«Ой, мама! Ракушка разгулялась», «Все ровно что голышом!», «Что творит! Весь пирожок обтянула», «Зачем ногу выше головы-то задирать?», «Стринги лопнут, а она ногу дерет выше головы», «Пикантненько», «Вот это размах!», «Настюша, ножку пониже бы! Весь пирожок на виду», — написали фолловеры.

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