«Стринги лопнут, а она ногу дерет выше головы»: Волочкова в трусиках-нитках эпично плюхнулась в воду

Анастасия Волочкова начала свое утро на отдыхе с порции пикантных кадров. Бывшая прима-балерина Большого театра сверкнула вертикальным шпагатом, лежа в мутной зеленоватой воде. При этом артистка эпично задрала ногу выше головы, засветив зону бикини. Экс-возлюбленная бизнесмена Сулеймана Керимова позировала в купальнике, скрыв свои прелести под трусиками-ниточками. Поклонники балерины побеспокоились, что в такой позе Анастасия вполне могла остаться без белья, если бы мокрые стринги пошли по швам или лопнули при шпагате.

«Ой, мама! Ракушка разгулялась», «Все ровно что голышом!», «Что творит! Весь пирожок обтянула», «Зачем ногу выше головы-то задирать?», «Стринги лопнут, а она ногу дерет выше головы», «Пикантненько», «Вот это размах!», «Настюша, ножку пониже бы! Весь пирожок на виду», — написали фолловеры.

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