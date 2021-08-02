Федор Добронравов объяснил, почему в седьмых «Сватах» в два раза сократили количество серий

Изначально планировалось, что в сериале их будет шестнадцать.

Актер Федор Добронравов заявил, что в седьмых «Сватах» будет не 16 серий, как планировалось изначально, а меньше.

«Из-за коронавируса и геополитических процессов на нашей земле их будет меньше. Сколько? Точно сказать не могу. Серий 8–9. Мы снимали их на протяжении пяти лет из-за переездов, приостановки производства. В Украину поехать не могли, сняли в Белоруссии, наверное, шесть серий, но остановились из-за коронавируса».

Федор Добронравов

Как отметил Федор Добронравов, изначально седьмого сезона вообще не планировалось. Однако количество писем и просмотров ленты на YouTube достигло каких-то невероятных показателей – 2,5 миллиардов. Тогда режиссер картины Андрей Яковлев сдался и предложил снять новую часть, а актеры его поддержали, сообщает МК.ru.

Напомним, что нынешним летом в Грузии были досняты седьмые «Сваты». Правда, в Тбилиси не приехала одна из главных героинь Людмила Артемьева. Однако в седьмом сезоне она все-таки будет присутствовать. Актриса ранее снималась в Белоруссии.

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