«Марина все еще находится в тяжелом состоянии»: «иванушка» Туриченко – о певице МакSим

Музыкант группы «Иванушки» Кирилл Туриченко в Instagram сообщил, что выпустил новый клип на песню исполнительницы МакSим «Мой рай». Ранее эту композицию он пел на шоу «Маска».

Как отметил Туриченко, эта песня очень полюбилась его фанатам. Ему поступило много сообщений в директ. Для него, как он признался, данное видео было непростой работой. Он вложил в него всю свою любовь к поклонникам и исполнительнице.

«Марина все еще находится в тяжелом состоянии. Пусть это видео, все добрые слова и мысли ускорят ее выздоровление. Во время съемок мы думали только об этом». Кирилл Туриченко

Напомним, что певица МакSим (Марина Абросимова) уже второй месяц борется за свою жизнь. Она в искусственной коме. У исполнительницы тяжелая форма пневмонии. При этом все тесты на коронавирус были отрицательными. Фанаты по всей стране молятся за здоровье звезды. В последнее время были новости, что исполнительнице стало чуть лучше, но до полного выздоровления еще очень далеко.

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