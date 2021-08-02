Скандал в королевской семье: мужа принцессы Евгении застукали на яхте с моделями в бикини

Джек Бруксбэнк женился на внучке Елизаветы II в 2018 году, а знакома пара с 2010-го. Тогда Джек работал барменом в одном из ресторанов Лондона. Зимой этого года принцесса Евгения родила первенца — сына Августа. И пока молодая мама ухаживает за малышом, Джек развлекается на яхте с моделями.

Все дело в том, что Бруксбэнк отправился в деловую поездку на Капри, чтобы побывать на гала-ужине Юнисеф, спонсировала который компания по производству текилы Casamigos. Ее основателем является Джордж Клуни, а Джек — представитель бренда. На официальном мероприятии были Кети Перри, Хайди Клум и другие звезды. А после его завершения Джека заметили на яхте у итальянского побережья. Об этом сообщает Daily Mail.

больше по теме Королевский малыш: принцесса Евгения показала подросшего сына Августа Зимой этого года внучка Елизаветы II впервые стала мамой.

И все бы ничего, вот только 35-летний муж Евгении был с бокалом вина и в окружении моделей в бикини. Папарацци удалось заснять, как муж британской принцессы развлекается с Рэйчел Залис, Марией Буччеллати и Эрикой Пелосини. Последнюю Джек провел по катеру, трогательно придерживая за талию.

Смотрите также: