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Ушел лучший друг: Пугачева выразила соболезнования Вайкуле в связи с невосполнимой утратой

Певица Лайма Вайкуле сама сообщила о случившейся трагедии.

Ушел лучший друг: Пугачева выразила соболезнования Вайкуле в связи с невосполнимой утратой
Алла Пугачева. Фото: Global Look Press

67-летняя латвийская певца Лайма Вайкуле в своем микроблоге сообщила о горе в семье. У звезды произошла невосполнимая потеря: умер ее любимый питомец — французский бульдог.

«Вчера меня покинул самый преданный друг Буча», — сообщила знаменитая артистка.

Она опубликовала снимки, на которых позирует со своим верным питомцем Бучем. В комментариях первой отозвалась подруга Лаймы, Алла Пугачева. Примадонна поспешила выразить соболезнования.

«Как жаль», — написала Пугачева, снабдив комментарий плачущим смайликом.

Лайма Вайкуле. Фото: instagram.com/laima_vaikule_official/
Лайма Вайкуле. Фото: instagram.com/laima_vaikule_official/

Лайма Вайкуле давно славится своей любовью к собакам. Их у нее всегда живет несколько, а уход за ними певица обеспечивает самый лучший и дорогостоящий. Поэтому смерть маленького Буча застигла знаменитость врасплох. Четвероногий питомец часто сопровождал Вайкуле в поездках на гастроли, позировал вместе с ней на фотосессиях.

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