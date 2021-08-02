«Не рассказывайте нам сказки»: Губерниев устроил взбучку тренеру олимпийцев за неудачи в плавании

В эти дни в Токио продолжается Олимпиада-2020, на очереди соревнования по легкой атлетике и синхронному плаванию. Но некоторые команды из состава сборной уже пакуют чемоданы. Например, пловцы, по итогам выступления которых копилка наград пополнилась пятью медалями – по паре «золота» и «серебра» и одной бронзой.

Тренер команды Сергей Чепик на встрече с журналистами оценил выступление своих подопечных на «отлично».

«Ставлю твердую «пятерку», — гордо заявил он.

Объяснил свою позицию спортивный деятель тем, что последние 25 лет золотых медалей пловцы с Олимпиад не привозили. А в Токио удалось взять сразу две награды высшей пробы. Плюс две серебряных и одна «бронза».

«Борьба была жесткой, интересной, ребята по максимуму проплыли», — резюмировал выступление пловцов в Японии их наставник.

Но ответы не удовлетворили Дмитрия Губерниева, спортивного комментатора и телеведущего. Он ожидал от Чепика совсем другой подачи информации.

«Команда выступила успешно, по сравнению с тем, что было раньше. Но мы сравниваем с потенциалом команды. Вы просто сейчас заткнули дырки Рыловым и Колесниковым. А где у вас Малютин? Где у вас кролисты?», — начал наседать журналист. И обвинил тренера: «С такой командой вы все проиграли, что можно, и за счет парочки человек вы выступили абсолютно нормально!».

Губерниев пояснил, что сильная команда пловцов Чепика вместо 15 медалей взяла всего лишь пять:

«Вы несете ответственность за результат, дорогой наш Сергей Геннадьевич. Поэтому не рассказывайте нам сказки сейчас, здесь собрались взрослые люди».

Чепик, в свою очередь, обвинил прессу и комментаторов в лице Губерниева в психологическом давлении на спортсменов и нагнетании ситуации вокруг выступлений. Перепалка между тренером и журналистом продолжалась довольно долго, но каждый остался при своем.

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