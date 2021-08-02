Может простить: Елизавета II сделала намек по поводу отношений с Меган и Гарри

Елизавета II уехала в свой шотландский замок Балморал. Впервые за последние 73 года она проводит отпуск одна, без принца Филиппа. Правда, позже к ней присоединятся Кейт Миддлтон и принц Уильям с детьми, а также принцессы Евгения и Беатрис со своими семьями.

А вот принц Гарри и Меган Маркл не приедут в Шотландию в конце лета, чтобы провести совместные королевские каникулы, которые включают традиционную охоту на фазанов. Хотя ожидается, что они посетят монархов уже в сентябре, а также в следующем году, когда королева будет отмечать свой платиновый юбилей.

Эксперт по отношениям Сами Вундер считает, что тем самым Елизавета II показывает, что она «любящая, добрая и гостеприимная».

«Я думаю, тот факт, что королева пригласила их на свой платиновый юбилей является очень позитивным знаком. Она хочет показать миру, что эта пара — ее семья, а у всех семей бывают конфликты или негодования. Думаю, что это намек на то, что она может их простить», — цитирует Express эксперта.

Добавим, что празднования по случаю 70-летнего правления Елизаветы II пройдут в начале следующего июня.

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