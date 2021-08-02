Пляжный шпагат: Волочкова в трусах-ниточках устроила представление на море

45-летняя балерина Анастасия Волочкова улетела в отпуск. На этот раз звезд сцены отдыхает в Греции. Какой курорт она выбрала, с кем проводит время и как, артистка старается не распространяться, но зато традиционно много в ее микроблоге снимков и видео себя любимой.

Сначала это были кадры из бассейна, да так много, что подписчики заволновались: есть ли в округе море. Затем Волочкова сжалилась над фанатами и показала им заветный берег и воду.

Каждый день Волочкова принимает солнечные ванны и водные процедуры. С собой балерина снова взяла целую коллекцию купальников, меняя их как перчатки. Среди пляжных нарядов есть и довольно откровенные бикини. Например, красное, в котором артистка решила устроить представление и похвастаться своей фигурой и гибкостью.

Снимки балерина разместила в Stories. А в саму ленту опубликовала более консервативное фото, в шляпке. Но и тут нашлись фолловеры, которые прошлись по фигуре балерины, ее купальнику и отдыху.

«Ну, как мне передали, попу мою многие обсудили! Других-то проблем нет! Ну, давайте стройность моих ног обсудим.. Я в форме?» — подразнила красотка хейтеров.

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