В деле о смерти дочери Владимира Конкина появился первый обвиняемый

Владелице спортивного фитнес-клуба, в бассейне которого утонула дочь актера Владимира Конкина, Анне Андриановой предъявлено обвинение. Следственный комитет вышел в Басманный суд с ходатайством об избрании меры пресечения в виде запрета определенных действий.

Следователи на протяжении одиннадцати месяцев изучали картину действий. Они пришли к выводу, что бассейн является объектом повышенной опасности. Однако в нем, как выяснилось, не было даже медицинского кабинета. Еще до трагедии Андриановой не раз говорилось, что надо решить вопрос с медиком, но она игнорировала все требования контролирующих органов.

Сама фигурантка дела настаивает, что София Конкина умерла не в ее фитнес-клубе, а в больнице. Адвокат семьи Конкиным Юлия Нитченко требует, чтобы владелица возместила ущерб родственникам погибшей в размере одиннадцати миллионов рублей. Эти деньги, по словам юриста, пойдут на обучение дочери Конкиной. Для девочки будет создан специальный счет, сообщает МК.ru.

Напомним, что София Конкина утонула в бассейне 22 сентября 2020 года. Несмотря на все усилия медиков, спасти девушку не удалось.

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