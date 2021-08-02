«Мне очень плохо. Два человека ломали меня»: певица Слава огорошила откровенным признанием

Судя по всему, в жизни исполнительницы не все гладко.

Певица Слава в Instagram разместила очень странную запись, которая взволновала часть ее поклонников. Судя по всему, в жизни звездной исполнительницы не самый простой этап.

«Я ухожу из Сети. Не знаю насколько. Мне очень плохо. Очень долгое время. Два человека ломали меня. И, видимо, достигли своей цели». Певица Слава

«И правильно. Нефиг терпеть унижения! Я с тобой! Ухожу. Из твоей Сети! Но! Но! Но! Из моей Сети ты никуда не деваешься!» — стал почему-то подшучивать над подругой актер Гоша Куценко.

«Настя, держитесь. Знайте, что есть люди, которые вас любят и никогда не предадут. Это ваши поклонники. Счастья вам», «Вы самый прекрасный и сильный человек. Держитесь», — отметили в комментариях пользователи.

Напомним, что певица Слава уже примерно двадцать лет проживает в гражданском браке с бизнесменом Анатолием Данилицким. У пары есть совместная дочь — Антонина Сланевская. Также у Славы есть старшая наследница от предыдущих отношений. Александре Морозовой в этом году исполнилось уже 22 года.

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