«Показывать — не буду»: Боня призналась, что закрутила новый роман

Прошлой осенью Виктория Боня с шиком отметила свое 41-летие, закатив сразу две вечеринки – в Дубае и в Москве. После этого она вновь отправилась в Монако, где проживает последних несколько лет. Там же живет ее бывший муж Алекс Смерфит, которому Виктория родила дочь Анджелину девять лет назад. Там же живет и теннисист Григор Димитров, с которым у Бони недавно случился роман. Правда, после семи месяцев отношений, Виктория поставила перед спортсменом условие. Модель отметила, что ей пора замуж и неплохо было бы родить еще одного ребенка. Однако через месяц обнаружила, что Димитров, который, к слову, младше Бони на 12 лет, встречается с другой девушкой. Видимо, с тех пор Виктория решила не распространяться о личной жизни.

«Торговать своими отношениями – не про меня. Я не могу жить в стиле Ольги Бузовой. Скажу вам так: я не одна, но показывать, с кем я точно не буду», — цитирует Боню «Собеседник».

Напомним, ранее Викторию подозревали в романе с другим теннисистом, Маратом Сафиным. Но телеведущая заверяла, что они просто хорошие друзья.

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