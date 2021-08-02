«Не прекращать»: стало известно последнее желание Алены Бондарчук

Дочери знаменитого режиссера Сергея Бондарчука и актрисы Ирины Скобцевой – Алене Бондарчук в этом году исполнилось бы 59 лет. Она умерла от рака груди в возрасте 47 лет. Родные и друзья до последнего надеялись, что актриса сможет побороть страшный недуг, но чуда не произошло. Перед смертью она озвучила свое последнее желание, которое было связано театром. Ее последней постановкой был спектакль «Трамвай «Желание».

«Алена незадолго до своего ухода просила нас не прекращать показывать этот спектакль, а напротив, делать все возможное, чтобы как можно больше людей увидели его. После смерти Алены ее роль играла Ольга Прокофьева», — цитирует друга актрисы Алексей Гуськов «Экспресс-газета».

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Добавим, что Бондарчук никогда не пользовалась звездной фамилией. Даже в Школу-студию МХАТ поступала под другой. Свою первую роль в кино Бондарчук сыграла в 16 лет.

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