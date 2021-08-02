На озере Комо: Анастасия Шубская запечатлелась на курорте в черном платье с цветочным принтом

Младшая дочь актрисы Веры Глаголевой улетела с отцом и сестрами отдыхать в Италию.

27-летняя младшая дочь актрисы Веры Глаголевой Анастасия Шубская улетела отдыхать с отцом и старшими сестрами в Италию, на озеро Комо. Знаменитый муж красотки, хоккеист Александр Овечкин остался в России, проводив жену в аэропорту. Они вместе уже успели отдохнуть, съездив на Кузбасс к одному из товарищей-одноклубников Овечкина на юбилей – вечеринка в Новокузнецке выдалась грандиозной.

Сейчас Шубская делится кадрами со своего отпуска в Италии. Первым делом всей семьей по прилете на курорт звездные туристы отправились в ресторан на берегу Комо. Для выхода в свет жена Овечкина нарядилась в черное платье с желтым цветочным принтом. Завершили вечер променад у озера и фото на память.

Отметим, что модельная внешность Шубской позволяет ей любые эксперименты со стилем. Красотка выбирает спокойные и некричащие, но модные аутфиты, выгодно подчеркивающие ее фигуру.

У Шубской и Овечкина двое детей-погодок. Анастасия полностью посвятила себя воспитанию наследников и обосновалась с мужем в пригороде столицы США Вашингтоне, где в одноименной команде уже несколько сезонов выступает хоккеист.

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